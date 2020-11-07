إصابة 8 في انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب ثمانية أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي الإقليمي، بسبب السرعة الزائدة، وذلك أثناء مرورها بمنطقة مفارق جرزا في طريقها لمحافظة سوهاج، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أمام مفارق جرزا بنطاق مركز طامية.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح أنّ المصابين هم شيماء أحمد بهلول (25 عامًا) مقيمة بمحافظة سوهاج ومصابة بجرح بالجبهة وإصابة بالعين اليمنى، وزوجها حمدي أحمد فرج (31 عامًا) ومقيم سوهاج ومصاب بكدمات شديدة بالعمود الفقري، ونجلتهما أشرقت حمدي أحمد (عام) مصابة بكدمات وسحجات بمناطق متفرقة من الجسم.

كما أصيب كرم أكرم كمال (32 عامًا) ومقيم محافظة سوهاج باشتباه ارتجاج وجرح أعلى العين اليسرى، بينما أُصيب علي فرج عثمان (50 عامًا) باشتباه ارتجاج وكسر بالساق اليسرى، فيما أُصيب ناصر كمال محمد (35 عامًا) ومقيم بني سويف مصاب بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وأصيب نجله ناصر كمال (4 أعوام) ومقيم بني سويف مصاب باشتباه ارتجاج وجرح بالرأس، وعبد الموجود الديب عبد الموجود (32 عامًا) ومقيم سوهاج مصاب بجرح أعلى العين اليسرى ورفض الذهاب إلى المستشفى.

ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة 4 سيارات إسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية، بينما رفض أحد المصابين النقل إلى المستشفى وخرج من سيارة الإسعاف واستقل سيارة أجرة أخرى للذهاب إلى محافظته.

وقام ضباط إدارة المرور برفع آثار الحادث، وإبعاد السيارة المنقلبة على جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.