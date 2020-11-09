استعدادا لموجة كورونا الثانية.. التعليم تنفذ 15 إجراءً جديدا بالمدارس

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استعدت بإجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا إن حدثت، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من الجائحة.

وأوضح "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن العام الدراسي الجديد في أسبوعه الرابع يسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وأضاف وزير التعليم أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية، ولا يوجد أي داع للقلق، منوها بأن جميع المدارس ستنفذ إجراءات صارمة، تزامنا مع بدء موسم الشتاء والأمطار؛ لحماية الطلاب من خطر كورونا، مشددا على ضرورة التزام الجميع داخل منظومة التعليم بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وترصد "الوطن"، تنفيذ 15 إجراء جديدا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وهي كالتالي:

1- تحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

2- إلزام جميع العاملين داخل المدارس بارتداء الكمامات الطبية.

3- عدم الانتظار في فناء المدرسة أو الحمامات.

4- تخصيص غرف عزل بالمدارس للمعلمين والتلاميذ؛ لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

5- توافر أعداد كبيرة من دورات المياه بالمدارس.

6- عند القيام بأنشطة رياضية يراعى تطبيق إجراءات مكافحة كورونا.

7- يتناول كل طالب الطعام والشراب الخاص به.

8- خروج الطلاب لتناول الطعام في فسحتين بتوقيتات مختلفة.

9- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم.

10- تطبيق إجراءات غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

11- ترك مسافة آمنة بين الطلاب، وعدم المصافحة داخل الفصول الدراسية، وفي أثناء الطابور الصباحي والفسحة.

12- رفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بمن فيهم أسر الطلاب.

14- التهوية الجيدة للفصول الدراسية واستخدام الأغراض الشخصية فقط.

15- تعقيم المدارس والفصول الدراسية قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي.