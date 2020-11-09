عاجل.. الأمن يكشف غموض اختفاء الأشقاء الخمسة في شبرا: "عند قرايبهم"

كشفت مصادر أمنية، مطلعة على التحقيقات في واقعة اختفاء 5 أشقاء بمنطقة شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أنَّ قوات الأمن تمكّنت من العثور على الأشقاء الخمسة المختفين من والدهم بمنطقة شبرا الخيمة، حيث تبين أنَّ هناك خلافات أسرية وراء اختفاء الاطفال، وتمّ العثور عليهم لدى أحد أقاربهم.

وأضافت المصادر، أنَّ قوات الأمن تمكّنت من الوصول إلى الأطفال بعد انتقال فريق من المباحث إلى المكان الذي تحدث عنه الأب، في أثناء تحرير المحضر رقم 10711 لقسم ثاني شبرا الخيمة، وأكّد فيه أنَّ أبناءه استقلوا توك توك واختفوا منذ تلك اللحظة قبل 20 يوماً من الآن.

وفحصت قوات الأمن الواقعة وناقشت عددًا من شهود العيان، وأيضًا فحصت الكاميرات القريبة من المكان لبيان ما إذا كانت هناك كاميرات التقطت للأشقاء الخمسة صوراً في أثناء استقلال التوك توك حتى توصلت إلى مكان اختفائهم.

وتابعت المصادر، أنَّ القوات استجوبت عدداً من سائقي التوك توك والسيارات ورواد المنطقة، وعرضت صور الأشقاء المختفين عليهم حتى توصلت إلى معلومات تشير إلى أنهم استقلوا سيارة ميكروباص حتى تمكّنوا من تحديد مكان اختفائهم.

وأوضحت المصادر، أنَّ الأب ويدعى "حمدان" أكّد في أثناء مناقشته بمحضر الشرطة، في وقت لاحق أنَّ لديه 3 أبناء آخرين، غير الأشقاء الـ5 المختفين، وهم 3 ذكور، أكبرهم عمره 23 سنة، والأوسط 20 عاماً، والأصغر 14 سنة، موضحًا أنَّ أبناءه المتغيبين هم: 4 بنات وولد، "سامية"، وشهرتها "أميرة" 21 سنة، و"رحمة" 16 سنة، و"منة" 8 سنوات، و"غرام" 5 سنوات و"مصطفى" 3 سنوات.

وأضاف الأب، في مناقشته بمحضر الشرطة أن أبناءه الخمسة اختفوا خلال توجّههم لخالهم الذي يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية، لكنهم لم يصلوا، وهناك من شاهدهم ينزلون من التوك توك بالقرب من مستشفى بهتيم.

وشرحت المصادر، أنَّه عقب تلقي البلاغ فتحت القوات تحقيقات موسّعة من قبل الجهات الأمنية والقضائية بشأن الواقعة، وتمكّنت من تحديد مكان اختفاء الأشقاء الخمسة.