الحصر العددي لدائرة شبرا الخيمة.. "مستقبل وطن" يحسم 3 مقاعد

أعلن رئيس اللجنة العامة بدائرة شبرا الخيمة لانتخابات مجلس النواب، في محافظة القليوبية، الحصر العددي لنتائج فرز أصوات الناخبين بالدائرة، حيث حصل مرشحو حزب "مستقبل وطن" على أعلى الأصوات، ليقتربوا من حسم المقاعد الثلاثة بالدائرة لصالحهم، بانتظار إعلان النتائج الرسمية.

وأظهر الحصر العددي لنتائج الفرز حصول "مجاهد نصار" على 85 ألف و909 أصوات، و"عبد السلام الخضراوي" على 82 ألف و634 صوتاً، و"أشرف أمين" على 81 ألف و720 صوتاً، بفارق كبير عن أقرب منافسيهم، حيث جاءت "عزيزة السيد" في المرتبة الرابعة، بإجمالي 23 ألف و436 صوتاً، ثم عضو مجلس النواب المنتهية ولايته، صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، بإجمالي 12 ألف و691 صوتاً، ثم "وليد البنا"، الذي حصل على 12 ألف و198 صوتاً.

ولم تقتصر مفاجآت الدائرة على خروج متحدث البرلمان من السباق مبكراً من الجولة الأولى، التي شهدت أيضاً خروج عضوي مجلس النواب المنتهية ولايته، ثريا الشيخ، ونضال السعيد، بعدما حققا نتائج متواضعة.

وتضمن الحصر العددي أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بدائرة شبرا الخيمة، بلغ 169 و765 ناخباً وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات على المقاعد الفردية، 160 ألف و381 صوتاً، مقابل 9 آلاف و384 صوتاً باطلاً، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة بانتخابات القائمة 144 ألف و586 صوتا، مقابل 25 ألف و179 صوتاً باطلاً.

وأظهرت المؤشرات الأولية لأعمال الفرز، حصول "القائمة الوطنية من أجل مصر"، لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، على 116 ألف و248 صوتاً، مقابل 28 ألف و330 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين".

وفي دائرة طوخ وقها، أعلنت اللجنة العامة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين، والذي أظهر تقدم مرشحي حزب "مستقبل وطن" ليقتربا من حسنم مقعدي الدائرة، بانتظار إعلان النتائج الرسمية، حيث حصل "أسامة فتحي" على 96 ألف و587 صوتاً، بينما حصل "عزيز صادق" على 95 ألف و294 صوتاً، من إجمالي 180 ألف و11 صوتاً بمختلف لجان الدائرة.