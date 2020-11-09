آسر ياسين: نتيجة تحليل كورونا لسة مطلعتش.. بس البصلة مالهاش طعم

أكّد الفنان آسر ياسين، أنَّ نتيجة تحليله لفيروس كورونا لم تظهر حتى الوقت الحالي.

ونشر "ياسين"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري، صورة له وهو يتناول بصلة، معلقًا "هي بتحرق بس ملهاش طعم شوية".

ووجه الفنان سؤلاً لمتابعيه عما إذا كان ذلك يعني إصابته بكورونا أم لا؟ متابعًا "التحليل لسة ما طلعش، بس البصلة ملهاش طعم".

وتداولت أخبار خلال الساعات الماضية في الوسط الفني، حول إصابة الفنان آسر ياسين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وعزله في البيت مع زوجته وأولاده، بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي بأيام.

ومن جهته، نفى آسر ياسين لـ"الوطن"، إصابته بكورونا قائلا: "شوية برد وليست كورونا، وأجريت المسحة وانتظر نتيجتها، للاطئمنان على صحتي".

كان آسر، خالط عددًا من المصابين بالفيروس خلال تواجده في المهرجان،، أمثال زينب غريب، والاستايلست ريم العدل.

وكان آخر ظهور له خلال فرح الفنانة درة، حيث دخل في وصلة رقص، رفقة الفنانة التونسية درة ورجل الأعمال المصري هاني سعد، خلال حفل زفافهما الذي أقيم بمدينة الجونة، وذلك على نغمات أغنية "مليونير"، التي كانت تتر مسلسله الأخير "بـ100 وش".

كما كان الفنان آسر ياسين، عضو تحكيم الأفلام الروائية مهرجان الجونة السينمائي، وقال إنَّه معجب باختيارات لجنة اختيار الأفلام بالمهرجان، خاصة أنَّ معظمها أفلام جيدة جدا، "الأفلام اللي اختاروها هايلة كلها"، موجهًا الشكر على اختياره عضوًا في لجنة التحكيم، "الكيميا بينا كانت في منتهى الروعة وبقينا أصدقاء".

وأضاف "ياسين"، خلال لقاء على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، أنَّه يتعامل مع الأفلام في لجنة التحكيم على أنَّه صانع فيلم، خاصة أنَّه بجانب التمثيل خاض تجربة الإنتاج والإخراج والكتابة والمونتاج وتسجيل الأصوات، ما مكّنه من معرفة صناعة الأفلام.