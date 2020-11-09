محافظ مطروح يوجه بسرعة التعامل مع مناطق انقطاع الكهرباء

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، جهود سحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق السكنية والطريق السريعة، بعد ما شهدته المحافظة من هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضين.

وتوجه المحافظ، خلال جولة ميدانية فى مدينة مرسى مطروح، بحضور كل من الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، والعميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، والجهات المعنية بفريق الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

وتفقد "شعيب"، خلال جولته، طريق "القصر - الأبيض - عجيبة"، ومنطقة "الكيلو 4"، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع المتضررة من مخرات السيول، ودفع فريق الطوارئ والأزمات بالمحافظة بعدد من السيارات لانتشال المياه من الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

ونبه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من شفط جميع تراكمات المياه من الشوارع، وإعادة الشيء إلى أصله، والعمل على إعادة فتح الشوارع والطرق أمام المواطنين في أسرع وقت، تيسيراً عليهم.

واستمع محافظ مطروح، خلال الجولة، إلى شكاوى عدد من المواطنين من انقطاع الكهرباء ببعض المناطق، مطمئناً الأهالي بأنه جارى عمل الإصلاحات اللازمة، وتم عودة الكهرباء بعدد من المناطق وجارى إستكمال أعمال الإصلاح وسيتم تشغيل الكهرباء تدريجيا مع الإنتهاء من إنتشال المياه من الشوارع المتضررة، مشددا على المتابعة المستمرة لغرفة العمليات وسرعة التعامل مع أى بلاغات والتنسيق مع جميع الجهات خلال فترة عدم الإستقرار للسيطرة على أى حادث طارئ.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار على مستوى المحافظة، وشدد اللواء خالد شعيب على تكثيف جهود مجالس المدن، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، موجهاً بسرعة سحب مياه الأمطار، خاصةً على مداخل المدن، وفي شوارع مدينة مرسى مطروح، والطريق الدولي الساحلي، لتيسير حركة السير والمواصلات، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومتابعة الرد على أى بلاغات.

ووجه محافظ مطروح بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أية أسلاك أو كابلات كهرباء، حفاظاً على سلامة المواطنين، وكثف مركز ومدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات كسح المياه وإزالة وسحب تجمعات المياه وتسليك "شنايش" تصريف مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة.