بعد غرقها بالأمطار.. "الحماية المدنية" تنقذ مقابر مطروح من الانهيار

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة مرسى مطروح على غرق مقابر مطروح بالمغاربة، من مياه الأمطار.

وانتشلت الأجهزة المعنية المياه، والتى حاصرت المقابر من الداخل، واستمر الدفع بمعدات وجهود متواصلة عدة ساعات.

كانت مياه الأمطار أغرقت مقابر مطروح العمومية بمنطقة المغاربة بمدينة مرسى مطروح، وتسببت مياه الأمطار الغزيرة فى انهيار بعض المقابر، وكشفت عن بعض اللحود، ما أدى إلى وجود استغاثات عديدة، على مواقع التواصل الاجتماعى للمحافظة، والمسئولين لتتحرك جميع الأجهزة إلى الموقع وتتعامل معه بسرعة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى المقابر وبدأت فى نزح مياه الأمطار والتى حاصرت المقابر، في الوقت الذى تطوع مجموعة من شباب مطروح للمساعدة فى إعادة ضبط وترميم المقابر التى تأثرت بالأمطار، باستخدام الطوب البلوك الأبيض وغلق المقابر من أعلى بالرخام وتسويته بعد دخول المياه إليها.

وتوجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على رأس الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة آثار وتداعيات حالة الطقس السئ وسقوط الأمطار الغزيرة بمنطقة مقابر المغاربة فور ورود إستغاثات من الأهالى بغرق المنطقة بمياه الأمطار مع التدخل الفورى والسريع لإنقاذ المقابر والدفع بعربات شركة المياه والصرف الصحى، ومعدات مجلس المدينة والحماية المدنية وسحب المياة المتراكمة وذلك حفاظا على حرمة الموتى.

وتفقد محافظ مطروح مخرات السيول بمنطقة الكيلو ٤ لمتابعة تداعيات مياه الأمطار المتجمعة بوادى توويع وإسماعيل ومراجعة السدود بالوادى لحماية المنازل من تدعيات هطول مياه الأمطار من الوادى على المنازل.

ووجه محافظ مطروح على تكثيف ومواصلة الجهود لسحب وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع والطرق الرئيسية، نظرا لما شهدته المحافظة من هطول أمطار غزيرة استمرت على مدار يومين، مع التنسيق المستمر بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة سحب المياه وتسيير حركة المرور والمواصلات، وفتح الطرق أمام المواطنين.

وأعلنت المحافظة حالة الاستنفار القصوى لمواجهة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين بالمناطق، ومتابعة ومواجهة أى آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ على ضرورة التعاون، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة والمتابعة الدورية، على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع أي حادث طارئ.