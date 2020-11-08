"الأرصاد": فرص سقوط أمطار غزيرة على مطروح وخفيفة على القاهرة غدا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجو بدأ يتغير وتنخفض درجات الحرارة، إذ بدأ المواطنون يستشعرون البرودة في فترات الليل، ويكون الجو معتدلًا في فترات النهار، مشيرًا إلى وجود فرص سقوط أمطار غزيرة بالغد بمنطقتي السلوم ومطروح فقط، وستكون متوسطة بداية من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وكل السواحل الشمالية بالإضافة إلى كفر الشيخ والبحيرة وبعض محافظات الوجه البحري.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "بالنسبة إلى الأمطار التي سقطت بغزارة سواء على السواحل الشمالية أو الوجه البحري سبق وأن أنذرنا به لكل المحافظات التي سقطت عليها هذه الأمطار وخاصة مطروح والإسكندرية اللتين شهدتا سقوط كميات كبيرة من الأمطار".

وتابع: "هناك أماكن لم تسقط عليها أمطار في القاهرة، وهناك أماكن تعرضت لأمطار خفيفة وهناك أماكن سقطت عليها أمطار متوسطة".

وأوضح، أن الأمطار التي من المتوقع أن تسقط غدًا لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، وأنها إذا سقطت على القاهرة ستكون خفيفة جدًا على مناطق دون الأخرى، ولكن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، لكنها لن ترتقي إلى الأزمة التي شهدتها في آخر 48 ساعة ولن تكون غزيرة.

وأردف، أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر لتكون ما بين 24 و25 درجة خلال فترات النهار على أغلب مدن شمال البلاد، وهي المعدلات الطبيعية في فصل الخريف مع وجود تقلبات جوية تجعلها تنخفض عن هذه المعدلات وتؤدي إلى سقوط الأمطار على مناطق دون الأخرى.