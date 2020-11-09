زوجة فايق عزب بعد إصابته بكورونا وفيروس نادر: "ادعوله.. بين إيد ربنا"

قالت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الكبير فايق عزب، إنّ حالة زوجها لم تشهد أي تحسنا، لاسيما وأنه مُصاب بفيروس كورونا، وآخر نادر يحمل اسم "مارسا"، مُناشدة جمهوره بالدعاء له، قائلة: "ادعوا له.. بين إيدين ربنا".

وقالت نادية عزب لـ"الوطن" إن درجة حرارة زوجها لازالت مُتغيرة، وتتراوح بين 38 و40 درجة، وانتقلت له عدوى كورونا و"مارسا"، خلال عملية جراحية أجراها في النخاع الشوكي، داخل أحد مستشفيات الجيزة، قبل أسابيع.

وكان الناقد الفني مجدي الطيب، الذي يرقد حاليا في مستشفى العجوزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كشف أمس الأحد، تفاصيل الأزمة الصحية لفايق عزب، الذي يزامله في المستشفى.

وأوضح "الطيب" في تغريدة له عبير حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفنان فايق عزب يعاني من مرض نادر يسمي "مارسا"، انتشر عام 2007، ولا يستجيب بسهولة للعلاج بالمضادات الحيوية.

واشار الناقد الفني، إلى أن المرض ينتقل عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب.

يذكر أن آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى شهر يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب"، في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها، عشان كده العيب مش في الفن".

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.