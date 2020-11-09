بعد 9 أيام من غلقه.. إعادة فتح طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"

أعلنت محافظة البحر الأحمر، إعادة فتح طريق "رأس غارب - الشيخ فضل" اليوم، بعد انتهاء جهاز مدينة رأس غارب من إصلاح الطريق بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري.

وأغلقت محافظة البحر الأحمر، الطريق في الأول شهر نوفمبر الجاري بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وهو ما نتج عنه تراكم المياه المحملة بالطمي بكميات كبيرة على الطريق، واضطرت الأجهزة المعنية إلى غلق الطريق.

وشهدت المحافظة سقوط أمطار على أماكن متفرقة من بينها مدينة مرسى علم، وطريق "القصير - قفط" كما شهد طريق "سفاجا - سوهاج" هطول سيول بالكيلو ٩٠، وأعلنت المحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسّبا لأي تداعيات.

ودفعت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميد حسام كمال، بفرق سريعة لتمشيط جميع الطرق بهدف استطلاع تأثير حالة الطقس على حركة السيارات للوقوف على الخسائر الناجمة عن مياه الأمطار.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استعرض الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، في اجتماع جرى عقده قبل بضعة أيام ووجه بمراجعة مخرات السيول وكل المناطق بالبحر الأحمر، كما استعرض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية وأمر بمتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية، ونبّهت على المواطنين بالحذر أثناء قيادة السيارات، ويفضّل عدم التحرك من المنزل إلا في حالة الضرورة وتوخي الحذر والحيطة، خاصة على المناطق الجبلية.