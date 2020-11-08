انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس البحر الأحمر

انطلقت فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس البحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وتستمر فعاليتها حتى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، في إطار خطة الدولة بالاهتمام بالرعاية الصحية لطلاب المدارس بمحافظات الجمهورية.

وأكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، اليوم، في تصريح صحفي، على ضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمدينة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للنهوض بالقطاع الصحى، منوها إلى انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية ببعض المدارس، طبقا لخطة الإدارة الصحية.

واوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملة تستهدف أعمال تجريع طلاب المدارس الابتدائية؛ إذ يكون التجريع عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى أثار جانبية، مشيرا إلى أن ذلك في إطار خطة الدولة بالاهتمام بالرعاية الصحية لطلاب المدارس بمحافظات الجمهورية.

وأوضح "مرعي" أن الإصابة بالطفيليات المعوية، وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر انتشارا بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة؛ إذ أن الأطفال في السن المدرسي هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

وكشف الدكتور شادي باسم، مدير إدارة الطوارئ بصحة البحر الأحمر، أن الاصابة بديدان "الإسكارس" تأتي نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الغير صحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة، وغالبا ما تحدث منها عدوى ذاتية، ما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس.

وأكد "باسم" أن الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى آلام بالبطن مع قيء وإسهال، بالاضافة الى فقدان الشهية والوزن، ومن ثم الأنيميا والضعف العام، مع قلة التركيز، مشيرا إلى أن طرق الوقاية تكون بالاهتمام بالنظافة الشخصية، مع تقليم الأظافر بإستمرار، وغسل الأيدي قبل الأكل وبعده.

يأتى ذلك فى إطار متابعة قطاع الصحة بمدينة القصير، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمنظومة الصحة بجميع مدن المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الجاري.