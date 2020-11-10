حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف أنثى برج الميزان أنّها شديدة الأنوثة، ولكنها تميل إلى عدم إظهار ذلك من باب إحداث التوازن.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تنظم جهودك، وحافظ على سلامتك وصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك للتمهل ولدراسة كل كلمة وتصرف قبل أن تقدم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.