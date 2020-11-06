حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لديه قدرة على إحداث التوازن بين حياته المهنية والشخصية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس ويجب أن تتمهل اليوم في قراراتك وتجنب المخاطر والانفعال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا وجدت اليوم أنك تميل للتصرف بعدائية أو بعصبية فعليك بمراجعة نفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.