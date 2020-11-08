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حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان لا يحب المواجهات ويتجنبها دائمًا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

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ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

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