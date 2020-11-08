حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لا يحب المواجهات ويتجنبها دائمًا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتعامل اليوم مع أي ارتباط عاطفي بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.