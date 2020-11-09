فيديو.. محمد رمضان بـ"لوك جديد": "اللي راح بلطي واللي جي جمبري"

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو له، يظهر فيه بلوك جديد، وتحويل لون شعره إلي الأشقر، وأغنيته الشهيرة "أيوه أنا جدع"، تعمل في الباك جراوند للفيديو.

وكتب الفنان محمد رمضان، قائلا: "اللي راح بلطي واللي جي جمبري".

هاشتاج محمد رمضان على "تيك توك" يتخطى 1.8 مليار متابع

واحتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتخطي عدد متابعيه على هاشتاج يحمل اسمه على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مليار و800 مليون شخص.

وكتب رمضان: "الحمد لله هاشتاج محمد رمضان يتخطى المليار و800 مليون على تطبيق تيك توك".

فيديو.. محمد رمضان يبدأ تحضيرات أغنية "الشرع حلل أربعة" في دبي

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"؛ إذ يتواجد حاليا بدبي لتصويرها.

وعلق "رمضان" على الفيديو، قائلا: "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة".

وطرح محمد رمضان مؤخرا، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"انستجرام"، ظهر فيه بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي لتصوير كليب يا حبيبي"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات عبر اليوتيوب.

كما كشف "رمضان" خلال فيديو عن الـ"كوبليه" المحذوف من أغنية "نمبر وان"، معلقًا عليه: "الكوبليه المحذوف من نمبر وان".

وتقول كلمات الكوبليه: "الساحة ولعت لما أنا ظهرت.. ردمت على الكل وعبرت.. طلعت عالقمة وربعت.. عملت الباسورد وشفرت.. العب العب العب ولع.. لما شافني راح جري فلسع .. أتحدى أي حد سمع كرباج.. كلامي نازل يلسع".

ونشر محمد رمضان، صورة تجمع 18 أغنية من أشهر أغانيه، وبها نسب المشاهدات، وعلق عليها قائلا: "ربنا يقدرني وأعمل كل ما يسعدكم، الحمد لله عملنا في سنتين فقط 30 أغنية، دول 18 منهم.. اكتب اسم أكتر أغنية حبيتها، ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان"

وأوضح الفنان أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب؛ إذ سيتولى إخراجه بنفسه، في أولى تجاربه الإخراجية.