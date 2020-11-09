الدراسة 8 أشهر.. تفاصيل التقديم بالمرحلة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

أعلنت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، بدء قبول الدفعة الثانية لعام 2020 من الدارسين في مبادرة صنايعية مصر، حيث يتم التقديم خلال الفترة من 10 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وينظم المبادرة صندوق التنمية الثقافية، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة في مجالات صون الهوية التراثية.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لمبادرة "صنايعية مصر"، من حيث الأهداف، وشروط وموعد وطرق التقديم.

أهداف مبادرة صنايعية مصر

- إعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها.

- التعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة.

- خلق بيئة مواتية ومحفزة للإبداع والابتكار بما يحقق حماية هويتنا التراثية على صعيديها المادي والمعنوي.

- تحقيق أحد المحاور الهامة للتنمية المستدامة.

- جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدراً للدخل القومي.

- إضفاء المزيد من التطوير والاستفادة البناءة من الصناعات الثقافية التي يمتلكها الوطن.

شروط التقديم في مبادرة صنايعية مصر

تقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب علي حرف عدد من الحرف، وهي الخزف، والخيامية، وأشغال نحاس (نقش وأركيت)، والحلي، والتطعيم بالصدف، وقشرة الخشب.

طرق التقديم في مباردة صنايعية مصر

- الطريقة الأولى: ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط.

- الطريقة الثانية: ملء الاستمارة إلكترونيًا علي موقع صندوق التنمية الثقافية من هنا .

- الطريقة الثالثة: تقديم الاستمارة باليد بالمركز الكائن برقم 1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، بمصر القديمة.

مدة الدراسة

تستمر الدراسة لمدة 8 أشهر ، بواقع ثلاث أيام في الأسبوع من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً.

مكان التدريب

- يتم التدريب بمركز الحرف التقليدية بحي الفسطاط.

- تُجرى مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

- يلتزم من يقع عليه الاختيار بالحضور طوال فترة التدريب.

- يقام في نهاية الدورة معرض لمنتجات المتدربين ومنح شهادة حضور الدورة.

يذكر أن مبادرة صنايعية مصر انطلقت أول يوليو 2019، وشهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم احتفالية تخريج الدفعة الأولي من المتدربين بالمبادرة خلال شهر أكتوبر 2020، ومنحت شهادات مشاركة لعدد 43 فنان وحرفي من المتدربين، والذين تم تدريبهم وفقا لأحدث النظم الدراسية، وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفين ذوي الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.