ضبط أكثر من 34 ألف عبوة شيكولاتة منتهية الصلاحية بالفيوم

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، اليوم الاثنين، من ضبط 60 ألف علبة سجائر و2875 علبة معسل مهربين جمركيًا، بالإضافة إلى ضبط 34 ألف و100 عبوة شيكولاتة منتهية الصلاحية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد تامر حسن رئيس مباحث قسم شرطة التموين، يفيد تمكن حملة من القسم من ضبط سائق وعامل خلال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحمل عليها 60 ألف علبة سجائر مهربة جمركيًا، كما تم ضبط 2875 علبة معسل مجهولة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة السائق والعامل إلى النيابة التي تولت التحقيق، كما تم تحريز المضبوطات.

وتمكنت حملة من "المباحث" برئاسة المقدم مصطفى الجندي وكيل مباحث التموين من ضبط سائق سيارة محملة بـ 34 ألف و100 قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتهدد حياة من يتناولها، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

على جانب آخر كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين تمكنت من ضبط أحد المخابز السياحية يستخدم نخالة خشنة في إنتاج الخبز السياحي "تستخدم فقط كعلف حيواني"، وتضر بالصحة العامة، كبديل الردة الناعمة، وتم ضبط 250 كيلو جرام نخالة بالمخبز السياحي، الذي يقع بمنطقة "الشيخ حسن"، بدائرة بندر الفيوم.