ازاي تحمي بياناتك من الاختراق خلال حجز رحلات الطيران أون لاين؟

يلجأ الكثير من راغبي السفر إلى حجز التذكرة الخاصة بهم إلكترونيا، من خلال موقع الشركة الخاصة التي يرغب في استخدام الطائرات الخاصة بها، ويتعرض العديد من المواطنين للقرصنة خلال عملية الحجز، حيث يتم انتهاك البيانات المصرفية لهم من جانب بعض القراصنة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تجنب اختراق البيانات المصرفية، خلال حجز رحلة الطيران، وفق الموقع الرسمي لـ مصر للطيران، كالتالي:

خطوات حماية البيانات المصرفية خلال حجز رحلات الطيران

- ضرورة التحقق من شروط الأسعار عند إجراء الحجز، حتى لا يتم سرقة أموالك الخاصة.

- في حالة الرغبة في تعديل الحجز، يمكن الاتصال بالوكيل السياحي لتغيير الحجز، مع دفع الرسوم المطلوبة لذلك.

- يتم معالجة البيانات الشخصية والمصرفية الخاصة بالعميل طبقا لسياسة الخصوصية.

- إذا تم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني، يجب أن يتم قراءة الشروط والأحكام قراءة جيدة، وفي حالة الشعور بأن هناك خطأ يحدث في البيانات المصرفية، يجب على الفور الاتصال بالشركة للوصول إلى حل حول المشكلة.

- يجب تجنب رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، والتي تظهر خلال إجراء عملية الحجز الإلكتروني، من خلال الادعاء بحدوث أمور طارئة تتطلب إرسال المزيد من المال، وفي النهاية لا يتم الحصول على أي أرباح.

- تجنب عروض بطاقات الائتمان التي تتطلب السداد مقدما، في تلك الحالة قد يحصل المستخدم على قائمة بجهات تقديم القروض، ولكن لن يحصل على القرض.

- معرفة المطلوب من مستندات وإجراءات يتم تنفيذها بداية من الحجز حتى الوصول، حتى لا يتم الوقوع في مصيدة شركات النصب.