ضبط 3.75 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات بكفرالشيخ

تمكن رجال مباحث التموين بكفرالشيخ، الإثنين، من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بالمحافظة، بحوزته 3.75 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها طرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ووجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

ومن جانبه، تابع جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش علي محلات الجزارة ومطاعم اللحوم بمطوبس، للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الادارة البيطرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 كجم لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بالمدينة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.