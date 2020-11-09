أحمد يونس يطلق حملة لتنظيف حديقة الحيوان ويكرم حراسها

أطلق الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، مبادرة تطوعية لتنظيف حديقة الحيوانات بالجيزة، بمشاركة عدد من الأطفال، ثم قاموا بتكريم حراس الحديقة، وسط سعادة بالغة منهم.

وقال محمد أحمد، حارس الفيلة "نعيمة" سابقا وفرس النهر حاليا، إن "نعيمة" فيلة أفريقية، وعندما انضمت للحديقة كان عمرها 9 سنوات، "اتربت معانا ولما كنت بشاورها بصباعي تيجي رغم أن نوعها أفريقي وهو نوع شرس عكس الهندي"، لافتة إلى أن الفيلة ماتت منذ عام تقريبا.

وحكى "أحمد" بعض المواقف مع الفيلة "نعيمة"، قائلا: "لما كنت باجي الصبح وبتمم عليها، أول لما أجي تقوم لفة زلومتها على وسطي، فأروح أطبطب عليها حاسة زي ما بتقولي أنت غايب فين، نعيمة كانت بتحبني، وزعلت عليها لما ماتت ومستني اللي هتيجي مكانها، لما شوفتها واقعة الصبح مقدرتش أبلع ريقي، اليوم دة منسهيوش وكان أملي تقوم، كنت بدعي وأصلي وأقول يارب نجيها".

من جانبه قال نادي عبدالحليم، حارس الزرافة "سنسن"، إن الزراف نموذج للحديقة، ونموذج لفرحة الطفل، "الزرافة بتحب الأطفال، ولو مفيش ناس متجيش، واحنا كعمال في الجنينه بنبقى سعداء للأسر".

وأكد وحيد محمد، حارس الشامبانزي، إنه يعمل في حديقة الحيوان منذ 33 عاما عندما كان يبلغ 16 عاما، راويا موقفا طريفا للقرود: "من فترة لقيت القرود الحبشية في الجبلاية عاملين دايرة قولت دي حاجة غريبة فلقيت مولود وهما بيحتفلوا به"، لافتا إلى أن القرود يرحبون به فور رؤيتهم له، "بفهمهم من عينيهم وبوقهم، فيه شمبانزي لما بيصقف بيبقى عاوز ياكل ويشرب، وفيه بيخبط في الباب، الشامبانزي ذكية جدا وفيها من الإنسان بنسبة 94%".

وأضاف وجيه عبدالنبي، حارس الأسد، أنه عند بداية عمله كان يهيب الأسود ومع استمرار الوقت، والحراس السابقين نقلوا له خبراتهم في التعامل مع الأسود، لمدة 4 سنوات، "أكتر حاجة بتضايق الأسود وقت الأكل بيبقى متضايق وجعان، وفيه زوار بتيجي مؤدبة ومحترمة ولكن فيه زوار بتضايقهم ويحاولوا يحركوهم".

وتابع: "مبقتش أخاف من الأسود، الأسد صاحبي بقعد أطبطب عليه، لو مسك حد مش هيبسبه لأن مخالبه زي الآلة الحادة، وقوته في إيده ولو مسك حد مش هيسيبه".