"حياة كريمة" تحصر أعداد مستحقي "التصالح حياة" بالوادي الجديد والمنيا

نشرت الصفحة الرسمية لـ "حياة كريمة"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا من تواجد أعضاء المبادرة في محافظة الوادي الجديد ومحافظة المنيا، وقالت: "النهاردة موجودين معاكم في محافظة الوادي الجديد ومحافظة المنيا عشان نستقبل أوراق وبيانات أهالينا ونحصر أعداد المستحقين".

وأضافت "حياة كريمة": "ده لأن هدفنا دايما في كل خطوة بنمشيها في مبادرة التصالح حياة خدمة ودعم أهل مصر في كل مصر، يوم بيوم بنبني معاكم مشوارنا في مؤسسة كريمة وبنشارككم فرحة كل مصري، مؤسسة حياة كريمة.. إيد بتساعد وإيد بتبني".

مبادرة "التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

ووفرت مؤسسة حياة كريمة 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة".

وحددت مؤسسة حياة كريمة عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة.

ومن ضمن الشروط أن لا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها"، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.