"التنمية المحلية": سندفع التصالح لـ 6600 شخص مع حياة كريمة وصناع الخير

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية حققت إنجازًا كبيرًا جدًا بعد التصالح على مخالفات البناء مع 2 مليون و200 ألف وحدة من إجمالي 3 ملايين و160 ألف وحدة، موضحا أن الوزارة ستدفع بالتنسيق مع مؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير" التصالح عن 6600 فرد من 9 محافظات هي الأكثر فقراً في مصر بعد ارتفاع نسب الفقر فيها إلى 70%.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الطلب على التصالح في مخالفات البناء ارتفع إلى 100 ألف طلب منذ إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التصالح في 2 مليون و100 ألف وحدة الأربعاء الماضي، بسبب وجود أيام الإجازات واقتراب موعد نهاية التصالح نهاية نوفمبر الجاري بعد مده مرتين.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم التصالح في مليون و800 ألف وحدة في 15 يوليو الماضي، بالإضافة إلى 500 ألف تصالح من قبل ويتبقى حاليا أقل من 900 ألف وحدة فقط لم تتقدم للتصالح، وهناك حوافز ومراعاة للبعد الإنساني مقدمة من وزارة التنمية المحلية من خلال شراكة مع مؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير"، الذين جمعوا 150 مليون جنيه من رجال أعمال وشركات بمعاونة من نواب المحافظين وشباب البرنامج الرئاسي الذي عقدوا لقاءات مع الأهالي.

وأوضح، أن هذه الشراكة وصلت إلى 286 لقاء في 9 محافظات هي مطروح البحيرة الوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للتصالح عن مواطنين غير قادرين على الدفع بسبب ارتفاع معدلات الفقر في هذه المحافظات عن 70% مجانا، وإعطاءهم صكوك ملكية خاصة بالمنازل التي يسكنوها، واستندت الوزارة إلى شروط معينة أبرزها ألا يكون للأسرة دخل ثابت وألا يوجد من يعول الأسرة ولا تزيد مساحة المنزل عن 150 مترا ولا يزيد ارتفاع الطوابق عن طابقين.

ونوّه إلى أن هذه المبادرة تأتي وفقا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2019، من أجل دعم المحافظات الأكثر فقرا، وكانت 9 محافظات هي الأكثر احتياجا.