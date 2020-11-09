اليوم.. قافلة طبية بقرية تندة بمركز ملوى ضمن مبادرة حياة كريمة

تنظم مديرية الصحة والسكان بالمنيا، اليوم الاثنين، قافلة طبية بقرية تندة التابعة لمركز ملوي، في جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

تضم القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، وهذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

يشار إلى أن مديرية الصحة نفذت حملة مرور علي عدد من مدارس المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنيا، بتكثيف المرور علي المنشآت التعليمية والإشراف عليها للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها في ظل جائحة فيرس كورونا.

أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، على استمرار المرور الدورى للإدارة العامة للطب الوقائي، على مستوى جميع المدارس فى نطاق المحافظة لمتابعة تطبيق التعليمات والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور على قاسم، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية، أن المرور شمل عدد من المدارس منها ( الراعى الصالح، أبناء الثورة، الفندقية الثانوية، النيل الدولية، اللمطى الابتدائية، الإنجيلية الإعدادية بنات)، مشيرا إلي تكثيف المرور من خلال الفرق الوقائية بجميع الادارات الصحية، وذلك للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها واتخاذ اجراءات التحويل للمستشفى اذا تطلب الامر، وكذلك تطبيق الاجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي داخل الفصل والتهوية الجيدة ونظافة الفصول وفناء المدرسة ودورات المياه، والتأكد من وجود مستلزمات النظافة والمطهرات.