محافظ القاهرة: الإقبال على اللجان الانتخابية اليوم أكبر من أمس

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن جميع اللجان الانتخابية، انتظمت في العمل منذ التاسعة صباحًا، بواقع 1431 لجنة، مشيرًا إلى أنها تسير بهدوء حتى الآن.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية سارة حازم، في التغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب عبر شاشة "DMC": "تم عمل عدة اجتماعات تنسيقية بجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وبالنسبة إلى تأمين المقار الانتخابية، فإن القوات المسلحة ووزارة الداخلية، انتهيا من وضع الخطط الأمنية قبل بدء العملية الانتخابية بفترة كافية".

وتابع، أن الانتخابات تأتي في فترة خاصة، وبالتالي فإن المحافظة أكدت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها أثناء الإدلاء بالأصوات، مشيرًا إلى أنه جرى مراجعة جميع المقار الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها والتأكد من توفر جميع المستلزمات الطبية بعدد كافٍ وأيضًا كراسي لكبار السن وذوي الإعاقة.

وأكد: "منذ الأمس أقبل المواطنون على الانتخابات والتزموا بالإجراءات الاحترازية، وأنا أرى أن الإقبال اليوم أكثر مما كان عليه أمس وهو ما يدل على وعي المواطنين في المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية".

وأتم: "أيضًا هناك إقبال من السيدات اللاتي شاركن في جميع المناسبات الوطنية وتواجدهن دائمًا ما يكون كثيفًا وملحوظًا للغاية ودورهن دائمًا ما يكون متواجدًا، كما أن مشاركة كبار السن جيدة للغاية بالرغم من ظروفهم الخاصة لكنهم دائمًا ما يصممون على المشاركة ووفرنا لهم كل ما يمكن أن يساعدهم".