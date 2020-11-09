بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومحافظة أسوان لتطوير "المدينة"

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال توقيع بروتوكول للتعاون الثنائي الذى وقعه الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ممثلاً للجامعة واللواء أشرف عطية عبد البارى محافظ أسوان ممثلاً للمحافظة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية ودعم وتطوير المدينة جمالياً وتخطيطياً طبقاً للتكليف الرئاسي للجامعة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع بتعميم هذا المشروع بكافة محافظات مصر، والذي بدأته الجامعة بمحافظة الأقصر ثم محافظة جنوب سيناء ثم الإسكندرية والآن بمحافظة أسوان كما يجرى حالياً تنفيذه بـ11 محافظة.

وتتضمن نصوص البروتوكول إعادة إحياء الهوية البصرية للمحافظة فى مجالات التصميم والتطوير العمراني والحضرى من خلال ابتكار تصميمات و شعار مستوحى من طبيعتها يطلق على كافة المعالم السياحية الجاذبة للزوار لإضفاء الشكل الجمالي للمدن الرئيسية بالمحافظة التى تتوفر بها المقومات السياحية التي لا مثيل لها، مما يسرع ويشجع ويدعم الاستثمار السياحى بها ويتأتي ذلك من خلال الصرح العلمى البشرى التقنى المتوفر ببيت خبرة الجامعة الالمانية بالقاهرة لتطبيق وتنفيذ كوادرها أحدث النظم التكنولوجية التسويقية ما يجعل المحافظة تتبوأ مكانتها على الخريطة العالمية حيث لقبها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية."

شهد توقيع البروتوكول حضور كل من الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة والدكتور إيهاب كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمهندسة غادة أبو زيد نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وفريق عمل مركز هوية مصر، ولفيف من الإعلاميين و عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

من ناحية أخرى، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه لا توجد نية لتعليق الدراسة في الكليات أو الفرق الدراسية التي يتم بها رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا "كوفيد 19"، لافتين إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها والموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الترصد للمخالطين والعزل لهم ومتابعتهم لحظيا، موضحين أن تعليق الدراسة "قرار دولة"، وأنه في حال تعليق الدراسة يكون قرار إجراء امتحانات "الميد تيرم" للمجلس الأعلى للجامعات.