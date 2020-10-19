محافظة أسوان تجري تدريبا لمجابهة الكوارث "صقر 68" 17 نوفمبر المقبل

العمل بروح الفريق الواحد والإستعداد المسبق والتنسيق المستمر بين كل الأجهزة ومراجعة سيناريوهات العمل السابقة لتلافي أوجه القصور بها في أثناء تنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث، كان هذا هو محور اجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن، وأيضاً مسؤولي ومديري المديريات الخدمية والشرطية والمستشار العسكرى للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، علاوة على متدربي البرنامج الرئاسي، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 68" خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ووجه "عطية"، بضرورة التزام كل الجهات المعنية بالمواعيد المحددة والتى ستبدأ من الأثنين القادم لعرض التقرير الخاص بإمكانيات كل جهة والموقف التعبوي لها، وكذا عرض لوحات الإصطفاف ومعسكر الإيواء، ليعقب ذلك تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة في 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة وهو الذي يتطلب أهمية التجهيز الجيد بشكل جمالي وحضاري سواء للمعدات المشاركة في التدريب العملي أو الكوادر البشرية.

وكلف مسؤولي الجهات المعنية بضرورة الاالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي أي أضرار، حيث يتضمن التدريب العملي 3 مراحل الأولى منها تتمثل في رفع حالة الاستعداد لكل العناصر المشاركة وتنفيذ اصطفاف بنسبة 50% بمنطقة أرض المعارض بإجمالي 232 مركبة ومعدة هندسية و15 عربة إسعاف مع إجراء اختبار طريق لمسافة 10 كم لاختبار قدرة المركبات والمعدات على تنفيذ المهام، فيما تقوم المرحلة الثانية والتب تهدف للتغلب على الأزمات والكوارث سواء طبيعية أو صناعية بعرض تقرير لمديرب الأجهزة التنفيذية لحل الموقف التعبوي لإدارة الأزمة، وإنشاء معكسر إيواء عاجل بطاقة 200 فرد بإمكانيات المحافظة، مع تنفيذ تجارب لرفع درجات الاستعداد بالمستشفيات والمباني الحكومية، بينما ترتكز المرحلة الثالثة على مشاركة العناصر في التغلب على العدائيات والتهديدات المحتملة على الأهداف الحيوية والمهمة بالمحافظة.