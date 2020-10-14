مراجعة المراسي السياحية ودعم مبادرة محافظة أسوان للإرتقاء بـ"الحنطور"

عقد اللواء حازم عزت، سكرتير عام محافظة أسوان، اجتماعًا، اليوم، مع مديري ومسئولي الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالى السياحة والآثار، ورئيس مدينة أسوان، مناقشة العديد من المقترحات والأفكار والرؤى الجديدة للنهوض بصناعة السياحة.

وخلال الاجتماع وجّه السكرتير العام لجنة من إدارة "المراسي النيلية" بمراجعة كافة المراسى السياحية للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها لاستقبال الفنادق العائمة، والتنبيه على مختلف الفنادق بتسليم الزيوت المرتجعة للجهة المختصة وتوصيل الصرف الصحى الخاص بها حال رسوها على الشبكة العمومية للمدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف بالتأكد من التزام أصحاب "الحناطير" بالبرنامج المحدد لتواجدهم بالمراسى بالتنسيق بين الشركات السياحية والنقابة الخاصة بهم لمنع الوقوف العشوائى حفاظًا على المظهر الجمالي، فضلا عن توفير زي حضاري موحد لـ 280 صاحب عربة حنطور.

وأشاد بمؤسسة "ثواب" التي دشنت برنامج تدريبي تثقيفي وتوعوي للتأهيل وتعديل السلوكيات فى التعامل مع الأفواج السياحية لكافة العاملين في القطاع السياحي.