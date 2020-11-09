لو عندك عطل أو خلل.. كيفية حل مشاكل عداد الكهرباء مسبق الدفع

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركين للتظلم من زيادة الاستهلاك وكيفية التأكد من عمل العداد مسبق الدفع بكفاءة.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي الخطوات ومميزات العداد مسبق الدفع:

الخطوات

- أي مشترك لديه مشكلة أو تظلم من عداد مسبوق الدفع جراء زيادة الاستهلاك عليه الاتصال بـ121 لشكاوى الكهرباء أو التوجه لإدارة الكهرباء التابع لها.

- وضع كارت الشحن داخل العداد قبل التحرك من المنزل، في حالة توجه المشترك للإدارة التابع لها، علية أن يضع كارت الشحن داخل العداد قبل التحرك من منزله للإدارة للتظلم من العداد لتكون بيانات العداد حديث.

- يقوم موظف إدارة الكهرباء بوضع الكارت على الريدر "مسؤول شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع"، ليكشف ما إذا كان هناك خلل في العداد أم لا، ويعطي للمشترك "تقريرًا" عن العداد في الوقت نفسه.

- في حالة إذا كان الاستهلاك طبيعيا وإن زاد على ما كان عليه سابقًا فهذا يتعلق بالمشترك وعليه أن يُرشد استهلاكه.

- إذا كان الاستهلاك غير طبيعي والعداد به خلل فيتم إصلاحه.

مميزات العداد مسبوق الدفع

- نظام العداد مسبوق الدفع به عدة مزايا، أهمها قدرته على كشف السرقات والتعرف على محاولات توصيل الكهرباء خلف العدادات، بالإضافة إلى ميزة أخرى وهي أن المواطن هو المتحكم في نسبة استهلاكه من خلال رسائل يوجهها للشركة تحدد نسبة الاستهلاك التي يرغب في استخدامها طوال الشهر، وهو ما سيقضي على ظاهرة فصل الكهرباء عن المواطنين المتخلفين فالمواطن هو من سيحدد استهلاكه الشهري، ويتم حاليًا عمل دراسة لإيجاد أنظمة جديدة لخفض تكلفة العدادات مسبوقة الدفع سيتم الإعلان عنها قريبًا.

- يبلغ إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع 9 مليون 600 ألف عداد، وسيتم الانتهاء من تغير كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 8 سنوات.

- العدادات مسبوقة الدفع تعتبر أقل تكلفة من العداد التقليدي، لأنها تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن وبدون أي أخطاء في القراءات أو الفواتير.

تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين

- تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق العداد مسبوق الدفع لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، لزيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

- خدمة الخط الساخن 121 والذي تم تفعيله منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5.24 مليون مكالمة وتم الانتهاء منها وحلها بنسبة 99.98%.

- الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعاير العالمية.

استخدام تطبيقات التليفون المحمول

يمكن أيضًا استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء، سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد، وهي احسب فاتورتك وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية.