الكهرباء توضح مقابل خصم خدمة العملاء لشرائح العدادات مسبقة الدفع

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، مدير إدارة العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه يتم خصم مقابل خدمة العملاء فى آخر يوم من الشهر، وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة، لافتا إلى أنه لا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم فى الشهر فقط.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع:

- يتميز العداد مسبق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل والتى تؤدى لتراكم مديونية على المشترك.

- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لإصدار فواتير خاطئة.

- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

اسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الحالي

- الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات " 38 قرشا بدلا من 30 قرشا "

- الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلو وات " 48 قرشا بدلا 40 قرشا "

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلو وات " 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا"

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلو وات " 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا "

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلو وات " 118 قرشا بدلا من 100 قرش "

- الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كليو وات " 140 قرشا"

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم " 118 قرشًا".

- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا"