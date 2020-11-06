خصومات تحدث تلقائيا بعد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع.. تعرف عليها

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير إدارة العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن سبب خصم مبالغ من الرصيد من العدادات مسبقة الدفع يرجع إلى أن المشترك تتم محاسبته على أول شريحتين بسعر مخفض، لافتًا إلى أن الشريحتين الأولى والثانية تخص محدودي الدخل، وهي من صفر حتى 50 كيلو للشريحة الأولى، ومن 51 حتى 100 كيلو للشريحة الثانية.

عملية المقاصة داخل العداد

أشار عبد الدايم لـ"الوطن" إلى أن المشترك إذا تجاوز 100 كيلو، ينتقل إلى الشريحة الثالثة، وهنا تتم عملية المقاصة داخل العداد بالفرق بين الشريحتين الأولى والثانية وبين الشريحة الثالثة، والمبلغ المستقطع داخل العداد هو 15 جنيهًا للنظام المنزلي ويسمى فرق الانتقال من شريحة إلى شريحة.

سحب الدعم

وأوضح، أنه إذا تجاوز المشترك فوق 1000 كيلو بكيلو مثلًا 1001 يعنى ذلك أن المشترك تخطى 1000، لذلك تتم محاسبته على 1000 كيلو في 1.45 قرش وتساوي 1450 جنيهًا بدلا من 1013 جنيهًا، وبالتالي يتم سحب الدعم والذي يبلغ 437 جنيهًا يتم خصمه من داخل العداد أو عند قيام المشترك بالشحن من خلال الفرع أو جهات الدفع الإلكتروني.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2020/2021

- الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات "38 قرشا بدلا من 30 قرشًا".

- الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلو وات "48 قرشًا بدلا 40 قرشًا".

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلو وات "65 قرشًا بدلا من 50 قرشًا".

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلو وات "96 قرشًا بدلا من 82 قرشًا".

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلو وات "118 قرشا بدلا من 100 قرش".

- الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كليو وات "140 قرشا".

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "118 قرشًا".

- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشًا".