وزير البترول: الإعلان عن "مزاد الذهب" خلال أيام.. ووصلتنا عروض عالمية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنه في خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن نتائج "مزاد الذهب"، و"نتيجة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد اضطررنا إلى مد آجال استلام العروض لأن الشركات المشاركة كانت تعاني من مشكلات في التنقل وغيرها من القرارات الخاصة بالاستثمار، ووصلتنا عروض من شركات عالمية كبرى وشركات أخرى وطنية، ونستطيع القول إننا سنعلن عن نتائجها في الأيام القليلة القادمة وهي مبشرة جدًا وستفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية بصفة عامة ومجال الذهب بصفة خاصة".

وحول مصنع إدكو للإسالة قال إنه يعمل منذ فترة، ويتم التصدير من خلاله حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك مصنعًا آخر للإسالة في دمياط، وجاري التنسيق مع شركاء لاستئناف العمل به بعد انتهاء الإشكاليات الموجودة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف الملا خلال تصريحات عبر شاشة "سكاي نيوز العربية"، أن الغاز المصري مرتبط بشركة واحدة، وبالتالي فإن هناك جزءً يصدر من حقل ظهر أو من غيره من الحقول المصرية، مشيرًا إلى أنه في إطار العلاقات الدبلوماسية والسياسية والأخوية بين مصر والعراق، فإنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة تطوير التعاون ليشتمل بعض الاتفاقيات التي تخص الإعمار بالعراق أو المنشآت البترولية وغيرهما، وإمكانية التصدير لمصر من خلال مبادلة هذه الأعمال بخام، لكنها مجرد أفكار ولم تتبلور إلى اتفاق نهائي وما تزال في طي المناقشات: "نستورد الخام العراقي وكذلك نحن لدينا بعض الشركات المصرية لها امتياز في إنتاج النفط بالعراق، ولدينا خبرات في إعادة تأهيل المنشآت النفطية".