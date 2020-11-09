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محمود مسلم

انطلاق الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية بمدارس الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
05:54 م | الإثنين 09 نوفمبر 2020
إنطلاق الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية بالغربية

إنطلاق الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية بالغربية

انطلقت الحملة القومية لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية في الغربية، اليوم، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجارى بجميع المدارس "حكومى - خاص - أزهري" بنطاق المحافظة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية وتجريع طلاب المدارس فى الريف والحضر ويتم التجريع بقرص واحد "مبندازول 500 ملجم" آمن وفعال ضد الديدان المعوية وقابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية، من خلال الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي .

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الوهاب، مدير الادارة العامة للأمراض المتوطنة، تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الحملة، لافتة إلى ضرورة وجود منسق للحملة بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع تزامنًا مع تكثيف حملات التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج والتأكيد على انتظام حضور التلاميذ للمدارس خلال أيام الحملة.

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