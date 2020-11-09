حملة للقضاء على الطفيليات المعوية للتلاميذ بمدارس الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك بمختلف مدارس المحافظة، بالتعاون بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم.

وتستهدف الحملة، التي انطلقت بمدارس "أنوار الحرمين" الخاصة، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وتستمر لمدة 10 أيام، حتى 19 نوفمبر الجاري، مكافحة الطفيليات المعوية المسببة لضعف نمو الأطفال والأنيميا والتقزم، وخلق بيئة صحية للتلاميذ ومساعدة النشئ أن يحيا حياة صحية سليمة.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تجريع مليون و169 ألف و347 تلميذاً وتلميذة بجميع مدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة، منهم مليون و53 ألف و566 تلميذاً بالمرحلة الابتدائية، و115 ألف و781 بمرحلة رياض الأطفال، مشيراً إلى أنه تم توفير مليون و160 ألف قرص دواء لمكافحة الطفيليات المعوية، بالإضافة إلى انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لنجاح الحملة للوصول إلى بيئة خالية من الأمراض.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تجهيز عدد 437 فريقاً طبياً، لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم إعطاء التلاميذ قرص واحد من عقار "ميبيندازول"، سواء بالبلع أو المضغ، بطعم محبب للأطفال، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية والتلاميذ بمدارس المحافظة.

تم إطلاق الحملة بحضور كل من سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، ودعاء زكريا وكيل مديرية التربية والتعليم.