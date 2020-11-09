تجريع 141 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية في المنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ اعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري بالتنسيق مع التامين الصحي، للحد من انتشار الامراض المتوطنة حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب، ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان، لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول الي الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة.

قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تستهدف تجريع 750 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و71 ألف تلميذ بمرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تجريع 141 ألف و958 تلميذ بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية منذ بداية الحملة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه قد تم المرور على بعض المدارس التابعة لمراكز ابو قرقاص وسمالوط ومطاي، بالإضافة إلى التشديد على الفرق المشاركة بالحملة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.