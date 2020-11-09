أستاذ أمراض الجهاز الهضمي: الأحذية والحشرات والبعوض لا تنقل كورونا

قال محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، في كلية طب قصر العيني، إن منظمة الصحة العالمية كشفت أن "الأحذية"، والحشرات، والبعوض، ليست من الوسائل التي تنقل فيروس كورونا، موضحا أن البلاد التي "بيطلع فيها النهار" لن يعيش الفيروس في أرضها أكثر من 18 دقيقة.

وأضاف "منيسي"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة، وسهير جودة، ومنى عبدالغني، اليوم الاثنين، أن الجو الخارجي والحياة خارج البيت آمنة بشكل كبير.

وأوضح أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، أن القرنفل والثوم والبصل لها فوائد صحية جدا ومضادة للالتهاب، وهي أشياء "لطيفة" عندما تكون داخل الطعام، ولكن في نفس الوقت ليست علاجا، أما البكتريا الموجودة على أيدي البشر فهي مهمة جدا ومفيدة أيضا، وليست ضارة كما يقول البعض.

ولفت إلى أن أهم الأمور التي تقلل المناعة هي عدم النوم، والجوع، والسمنة، والتعرض للضغوط وتناول المقليات والمسبكات، والشوربة (فيما عدا شوربة الخضار والعدس)، والمياه الغازية، ومن يتعاطون عقاقير المعدة من بين الفئات الأكثر إصابة بكورونا.

وكشف، أنه لا قيمة لتناول فيتامين "سي"، والحديد، وفيتامين "د"، في عدم الإصابة بكورونا، ولا يغني عن الطعام الطبيعي، ويمكن أن يتناولها فقط من لديه نقص في هذه الفيتامينات، أما بالنسبة للعسل فإنه فيه شفاء لبعض الأمراض، ولكن ليس كل الأمراض، ويجب على الإنسان الحفاظ على نفس المستوى من المناعة، عن طريق تناول القهوة الأمريكاني، والتوت، البيض، والأسماك الغنية بالأوميجا.

وشدد "منيسي"، على أن مصر من أعظم الدول التي نجحت في التصدي بأزمة فيروس كورونا، لأنها كانت جاهزة، ولديها خطوات استباقية.

وأشار، إلى أن نقص الحديد وفيتامين سي والحزن والضغط، تتسبب في قرح في الفم وقرح في المعدة أيضا.