محمد رمضان يستعد لتصوير "موسى" الشهر المقبل

قرر الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسل "موسى" الشهر المقبل، للحاق بالموسم الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل حول "موسى" الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولي والدته تربيته هو وأشقائه، لتتوفى في منتصف المسلسل ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وأعلن "رمضان"، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بداية جلسات عمل مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2021.

ونشر عدة صور من جلسات عمل المسلسل، معلقًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا، جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021، المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح".

وكان طرح "رمضان" عبر حسابه على "فيس بوك"، بوسترًا مبدئيًا لمسلسل "موسى"، وعلق قائلا: "مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة".

وفي سياق مختلف، نشر "رمضان" مؤخرًا مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، ظهر فيه بصحبة عائلته وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي لتصوير كليب يا حبيبي"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات عبر اليوتيوب، كاشفا عن الـ"كوبليه" المحذوف من أغنية "نمبر وان".

وتقول كلمات الكوبليه: "الساحة ولعت لما أنا ظهرت.. ردمت على الكل وعبرت.. طلعت عالقمة وربعت.. عملت الباسورد وشفرت.. العب العب العب ولع.. لما شافني راح جري فلسع .. أتحدى أي حد سمع كرباج.. كلامي نازل يلسع".