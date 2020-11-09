عمومية لـ"القراء" لانتخاب 3 أعضاء لاستكمال مجلس الإدارة الأحد

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية عادية يوم الأحد المقبل، لاعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية لعام 1441هجرية، ومناقشة بعض الأمور المالية للنقابة.

وقال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، في بيان النقابة: إن مقر نقابة المحفظين والقراء الكائن بشارع ممتاز المتفرع من شارع السد بالسيدة زينب بالقاهرة، سيشهد يوما حافلا يوم الأحد المقبل، حيث سيتم اعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية لعام 1441 هجرية، ومناقشة بعض الأمور المالية للنقابة، وكذا انتخاب ثلاثة أعضاء من بين المتقدمين للترشح لاستكمال عدد مجلس الإدارة.

وأعلنت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فوز الشيخ محمد صالح حشاد نقيبا للقراء بالتزكية، لانطباق الشروط عليه دون سواه، وفوز عدد 17 عضوا بالتزكية أيضا -كلهم توافرت فيهم الشروط- وهم: إبراهيم السيد إبراهيم المتولي، محمود محمد حسن الخشت، محمد عبد القادر بيومي سلطان، الشحات السيد حسن شاهين، محمد عبد الموجود عبد المقصود، محمد محمد محمد إسماعيل، صديق محمود صديق المنشاوي، طه محمد نعمان حسين، أحمد عوض إسماعيل فيوض، محمد محروس محمد طلبة، حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي، حسين حسن عبد العال السويفي، محمد مصطفى محمد الشرقاوي، محمد السيد كسكين حسن، عبد الباسط محمد أحمد عمارة، أحمد فرج الله محمود الشاذلي، حسين إبراهيم فتح الله محمد.

وتبدأ الجمعية العمومية العادية، من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ثم تستكمل الجمعية أعمالها بحضور الأصوات الموجودة حسب القانون.