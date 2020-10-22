نقابة القراء: إذاعة القرآن الكريم صرح وطني له مكانة عظيمة في النفوس

عبَّر مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء عن رفضهم للإساءة لإذاعة القرآن الكريم، وذلك بعد تداول فيديو لشاب يقلد مذيعي القرآن الكريم بطريقة أثارت استياء الكثيرين.

وأكدت النقابة أن إذاعة القرآن من ثوابت الحياة المصرية لدى جميع المصريين، حيث تدخل جميع البيوت والمحال التجارية ووسائل المواصلات لتؤصل في جميع الأعمار السنية برسالتها السامية التى تحتوى على تقديم كلام الله عزوجل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والفقه الإسلامى بوسطية واعتدال.

وقال الشيخ محمد حشاد إن مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية يستنكر ما صدر وتسائل حشاد: منً فى مصر، بل ومن فى العالم العربى والإسلامى لايعرف ولا يتابع إذاعة القرآن المصرية الغراء؟ التى تربينا عليها وتعلمنا منها تعاليم ديننا الحنيف- قرآن وسنة وصوم وصلاة وعبادة وأحكام فقهية وغير ذلك -.

وناشدت نقابة القراء الدولة المصرية والمؤسسة الدينية أن تدافع وتحافظ عن تلك الإذاعة الغراء التى منذ إنشائها فى عام 1964م وهى تؤدى رسالتها السامية بكل أمانة، مما جعلها تحتل أعلى نسبة استماع ومتابعة على مستوى العالم.

وتوجه الشيخ حشاد بالشكر الجزيل لكل من دافع عن إذاعة القرآن الكريم من عموم الشعب المصرى والعربى وفى مقدمتهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى قال فى دفاعه عن هذه الإذاعة المحترمة: إنّ إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والأمتين العربية والإسلامية، مضيفًا: "ما زالت تؤدي دورًا متميزًا في الثقافة الإسلامية الرصينة، وتستحق الدعم والتقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة".