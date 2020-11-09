"الصحة" للمواطنين: بلاش بوس وأحضان.. اللي يقدر يشتغل من البيت يا ريت

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فصلي الخريف والشتاء يشهدان نشاط الفيروسات، سواء أكانت تنفسية تقليدية مثل الإنفلونزا، أو فيروس كورونا.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة دي إم سي: "توقعنا أن تزيد أعداد إصابات كورونا في فصل الشتاء، وزيادة أعداد إصابات الإنفلونزا الموسمية، والمشكلة التي تواجه العالم الآن، هي أن الفرق بين أعراض فيروس كورونا وأعراض الإنفلونزا سيكون صعبًا جدًا على أحد ملاحظته، والآن نحن في حالة حذر وترقب شديدين".

وأكد على ضرورة أن يعيش المواطنون حياة طبيعية بإجراءات جديدة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والرعاية الطبية المبكرة عند حدوث أي عرض: "اللي ملوش لازمة ينزل، مينزلش، ونبعد عن التجمعات، واللي يقدر يشتغل في البيت يا ريت يعمل كده، ولو هننزل لازم يبقى بالإجراءات الاحترازية، والبوس والأحضان غير مقبول".

وتابع أن الحل الوحيد في التعامل مع فيروس كورونا، هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن انتشار الفيروس عمل مجتمعي والعلاج عمل طبي: "فكلما التزم الناس بالإجراءات، قل انتشار المرض، لذلك كل الدول تشدد على الالتزام بها، ومصر من الدول القليلة التي فرضت عقوبات على عدم الالتزام، مثل عدم ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأردف: "كنا من الدول التي فرضت العقوبات من بدري، لكن الآن نطالب بتشديد أو بتطبيق العقوبات، فنحن نجحنا في المرحلة الأولى، بفضل التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".