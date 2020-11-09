آخر أخبار التعليم.. إجراءات صارمة لمواجهة كورونا ولا تأجيل للدراسة

مع التخوفات من الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، استعدت وزارة التربية والتعليم بتعقيم المدارس، مع وضع عدة سيناريوهات حال ازدياد عدد الإصابة بين طلاب المدارس، وتقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز القرارات المهمة وآخر أخبار التعليم في مصر، كالتالي:

التعليم تتخذ إجراءات صارمة في المرج والمطرية وحلوان بعد تصدرها الإصابات

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عدداً من الإجراءات الصارمة بالمدارس الموجودة في مناطق المرج والمطرية وحلوان وشرق مدينة نصر والبساتين وعين شمس، بعد أن تصدرت تلك المناطق الزيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت المدراس في تلك المناطق السابق ذكرها بتطهير الفصول في المدارس كل 6 ساعات، حيث يتم تعقيم المقاعد الخشبية ودورات المياه وأرضيات الفصول، حتى لا تتراكم الفيروسات وتنقل العدوى للأطفال.

التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة ونعمل على مواجهة الموجة الثانية

نفى مصدر بوزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله بشأن تأجيل الدراسة، بعد أن سجلت مصر زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنّ المدارس يتم تعقيمها بشكل دوري ومستمر كل 6 ساعات، خاصة المناطق التي تصدرت قائمة الزيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورنا المستجد.

التعليم: نسبة الإصابة بكورونا لا تتخطى 1% بين المعلمين والطلاب

وقال مصدر في التربية والتعليم، لـ"الوطن"، إنّه ورغم التخوفات من الموجة الثانية، بعد أن بدأت الأعداد في التزايد مرة أخرى، فإن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين المعلمين والطلاب في المدارس لا تتخطى 1% من إجمالي المعلمين والطلبة، وذلك بفضل تنفيذ جميع المدارس على مستوى الجمهورية للإجراءات الاحترازية المعلن عنها من جانب الوزارة.

احتجاجات لطلاب مدارس مبارك كول أمام وزارة التربية والتعليم

نظم عدد من طلاب مدارس كول وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، لحثّ الوزير على التدخل لانتشالهم من طرد المدرسة لهم وتحويلهم إلى مدارس إعدادية، وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأنّ الوزارة تعمل على بحث جميع المشكلات المقدمة من الطلاب، للتوصل فيها إلى حل يضمن حقوق الطلبة.