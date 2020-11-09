عمر كمال وحسن شاكوش يستعدان لإحياء أولى حفلاتهما بالعراق

يستعد مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، لإحياء أولى حفلاتهما الغنائية في العراق، 25 نوفمبر الجاري.

وأحيا الثنائي، سلسلة حفلات ناجحة في دبي وتونس ولبنان.

وشهد حفل الثنائي في لبنان مع المطرب اللبناني وديع الشيخ في مدينة صور اللبنانية، أحداث شغب بين الجمهور الحاضر للحفل، انتشرت مقاطع فيديو من الحفل، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي تكسير الزجاجات، وسط اتهامات من متعهد الحفل لأحد منافسيه بإرسال بلطجية لتخريب الحفل.

وقال عمر كمال، إن النجاح الساحق الذى حققه وشريكه حسن شاكوش في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدى في أحد الحفلات لهما، "كان فيه نجاح ساحق في لبنان، وما حدث من مشاجرة في إحدى الحفلات كان بفعل فاعل"، وذلك خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي

وأعلن عمر، دويتو جديد يجمعه مع حسن شاكوش ونشر صورة تجمعه بحسن شاكوش وعلق قائلا: "زى ما بنفرحكم بأغنية حلوة كل مرة، استنوا أغنية جديدة نكمل بيها نجاحنا معاكم".

وواجه مغنيا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش هجومًا شديدًا، بعد إعلان عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك"، مشاركتهما في أوبريت "حكاية مصر"، والذي يضم أسماء لامعة من نجوم الغناء مثل مدحت صالح، وهشام عباس، وائل جسار، ومحمد فؤاد، وغيرهم.

وشارك عدد من الفنانين المصريين والعرب، في أوبريت وطني جديد، يحمل اسم "حكاية مصر"، والذي تم عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية، ، بمناسبة انتصارات شهر أكتوبر.ويضم الأوبريت عددًا من الفنانين، وهم: وائل جسار، وهشام عباس، ومدحت صالح، ومحمد فؤاد، ودياب، وأمينة، ومي سليم وياسمين علي، وعمر كمال وحسن شاكوش".