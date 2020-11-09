بعد البيض.. مسؤول بالزراعة: الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة قريبا

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن، وقريبا سيتم تصدير ما يزيد من الاحتياجات إلى الخارج.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علشانك يا بلدي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بالفعل من البيض، وتستعد للاكتفاء الذاتي من الدواجن، بعد توقيع بروتوكولات تعاون بين الزراعة والاتحاد العام لمنتجات الدواجن، التي زادت وحسنت من المعدلات الإنتاجية.

وأوضح "سليمان" أن الموقع الجغرافي لمصر، يسهل عليها التصدير إلى الخارج من خلال منافذ بحرية وبرية وجوية، لافتا إلى العودة إلى تصدير الدواجن إلى الخارج بعد انقطاع 14 عاما، وهذا الأمر يعد دلالة على الثقة الدولية والعالمية في الدواجن المصرية.

وواصل "سليمان" أن مصر تعمل على زيادة الكمية المعروضة من اللحوم الحمراء، وفقا للمشروع القومي للبتلو، الذي منع ذبح الحيوان الذي يزن 100 كيلو جرام، ليبدأ الذبح في الحيوان صاحب 400 كيلو جرام.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19 الخاصة بارتداء الكمامات الطبية للعاملين في المزارع، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وفقا لتوصيات وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وذكر أن صناعة الأعلاف في مصر تخضع لرقابة مشددة من وزارة الصحة وتفتيش دوري أسبوعي ويومي، من أجل تحسين صحة السلالات الحيوانية، وتتأكد الرقابة من التصنيع من خامات جيدة في أماكن مرخصة، وفقا للمعايير القياسية العلمية.

ولفت إلى أن الوزارة تجمع بيانات الثروة الداجنة بشكل إلكتروني من أجل سهولة تقديم الرعاية البيطرية على مستوى الجمهورية.