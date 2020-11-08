بورصة الدواجن اليوم الأحد 8-11-2020 في مصر

انخفضت أسعار بورصة الدواجن في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر الجاري، بعد أن كادت أن تشهد عودة للأسعار الطبيعية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد عودة الفنادق والمطاعم.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر الجاري، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لجريدة "الوطن" إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضاً حسب الأسعار المعلنة، حيث سجل سعر الكيلو جرام من المزرعة 18 جنيهًا، لتباع بالأسواق ما بين 21 إلى 23 جنيهًا حسب المنطقة ومصاريف النقل.

وأضاف أن سعر الدواجن البلدي تراوحت ما بين 30 – 32 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 37 – 39 جنيهًا حسب تكلفة النقل والمنطقة، موضحًا أن سعر البيض ارتفع بشكل كبير اليوم، ليصل سعر الكرتونة ما بين 34 – 36 جنيهًا للمستهلك، بينما تباع بالمزرعة من 32 – 33 جنيهًا، وارتفع سعر كتكوت الساسو من 11 إلى 13 جنيهًا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه حتى الآن لا يعرف سبب ارتفاع أو انخفاض الدواجن في السوق المحلية، حيث إن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه.

وأكد أن انخفاض أسعار الدواجن أثر بشكل كبير على صغار المربين والتجار، بسبب اقتراب السعر البيع من التكلفة.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.