تراجع في أسعار الدواجن.. و"عبدالعزيز": الأسواق تعاني من الركود

توقّع عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار الدواجن خلال الشهرين المقبلين، مرجعًا ذلك لعدة عوامل.

وأكد لـ"الوطن"، أن أسعار الدواجن صباح اليوم السبت سجّلت 20 جنيها للكيلو مقابل21-22 جنيها الكيلو لأسعار الخميس الماضي.

وأشار "عبد العزيز"، إلى وجود حالة من الركود في أسواق الدواجن حاليًا، تزامنا مع بدء صيام الأخوة الأقباط منتصف الشهر الحالي، وقد تمتد إلى الشهر المقبل.

وأرجع "عبد العزيز"، حالة الركود في السوق الداجني، إلى انخفاض التسعير في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحًا ارتفاع سعر طن العلف للدواجن إلى 7300 جنيه بزيادة 25% خلال شهرين فقط.

ولفت، إلى ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم، إلى 11 جنيهًا كسعر تدوال بين شركات الدواجن، ليرتفع بذلك الحد الأدني لسعر الكتكوت إلى 11 جنيها بدلا من 8 جنيهات الشهر الماضي، علاوة على نفوق عدد كبير من الدواجن والكتاكيت خلال شهر الشتاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التدفئة في الشتاء إلى جانب تكلفة مكافحة الأوبئة والفيروسات التي تصيب الدواجن، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا والحرص على عدم تفشى أنفلونزا الطيور.

وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن رغم كل العوامل السابقة إلا أن عملية تسعير الدواجن للمستهلك لا تزال أقل من التكلفة مما يهدد عدد كبير من التجار إلى الخروج من الصناعة، مطالبًا الدولة بفتح أبواب التصدير أمام الدواجن حتى تستطيع تعويض جزء من الخسائر على الأقل.

واختتم رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجار الدواجن خلال الثلاثة أشهر الماضية، سجّلت خسائر تهدد بخروج شريحة كبرى منهم، لعدم قدرتهم على الاستمرار، وفي تلك الحالة قد لا يتوفر منتجات في الأسواق أمام المستهلكين، ما يهدد بارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.