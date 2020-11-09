إصابة عميد شرطة في حادث تصادم بطريق الفيوم

أُصيب عميد شرطة بكسر في القدم وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر تصادم سيارته بعامود إنارة خلال عودته من إجازته بالقاهرة على طريق "مصر - الفيوم" حيث حاول عميد الشرطة تفادي التصادم بدراجة بخارية قطعت الطريق أمامه فجأة فاصطدم بعامود إنارة بجانب الطريق.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، بإصابة العميد حاتم محمد جلال (50 عامًا) بكسر في القدم وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارته الملاكي بعامود كهرباء، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث مركز الفيوم، وبمعاونة النقيب أحمد محمد فريتم، أنّه خلال عودة عميد الشرطة من إجازته النصف شهرية بالقاهرة، وأثناء وصوله لقرية الإعلام التابعة لدائرة المركز قطع سائق دراجة نارية الطريق أمامه فجأة محاولًا عبور الطريق فحاول عميد الشرطة تفادي الدراجة البخارية كي لا يصطدم بها فاصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع أمس الأول، على طريق أسيوط الغربي الإقليمي بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن إصابة 8 أشخاص وعلى الفور هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وتبينّ أنّ المصابين بينهم طفلة رضيعة وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.