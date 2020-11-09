تدريب 15 ممرضة على تطبيق إجراءات مكافحة كورونا بالفيوم

نظمت مديرية الصحة والسكان، بمحافظة الفيوم، تدريبًا لـ 15 ممرضة من العاملات في عيادات تنظيم الأسرة، اليوم، حول تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ضمن استعدادات المديرية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، تحت رعاية الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة.

ترأس التدريب الدكتور إبراهيم عمر، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، بالاشتراك مع الدكتورة غادة هلال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وتناول التدريب، توعية الممرضات بكيفية التعامل مع المرضى المشتبه في إصابتهم بكورونا من حيث الفرز، وتحديد خطوط سير المريض لاحتواء انتشار العدوى ومنع اختلاط المصاب بآخرين ونقل العدوى لهم، ويستمر التدريب على مدار يومين بإحدى قاعات إدارة تنظيم الأسرة بالمركز الطبي بكيمان فارس.

وأشارت الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أنّ المديرية أنهت أيضًا تدريبًا استمر لمدة أسبوعين لـ 25 ممرضة من ممرضات الرعاية الأساسية من جميع الإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة، بقيادة هالة أحمد، مدير إدارة التمريض بالمديرية بالتعاون مع إدارة التدريب بقيادة الدكتورة منال ميخائيل.

وقالت وكيلة الوزارة أنّ التدريب تناول أعمال حزمة الخدمات التمريضية، بقيادة فريق من الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مدربين معتمدين بإدارة التدريب بالمديرية، لافتةً إلى تدريب 24 ممرضة أخرى على أعمال الطوارئ والاستقبال لمدة أسبوع كامل.

على جانب آخر، شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.