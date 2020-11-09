عباس أبوالحسن يكشف تطورات قضية الطبيب المتحرش: قدمنا 140 شهادة ضده

كشف الفنان عباس أبوالحسن، عن تطورات قضية التحرش التي رفعها ضد طبيب أسنان شهير "ب.س"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وخلص ما كشفه "عباس" في عدد من النقاط، كانت: "عما جرى في بلاغ النائب العام ضد الطبيب المتحرش المتسلسل والذي مازال طليقًا: أنا بكتب البوست ده عشان أنا فعلا تعبت من الرد على مئات التساؤلات من الأصدقاء والمتابعين والمعارف والمتضررين والصحافة والمهتمين بالشأن العام والجهات الحقوقية اللي جاتلي فترة الشهرين اللي فاتو، والتساؤل هو: إيه يا عباس اللي حصل في التحقيق في اتهام التحرش اللي قدمته أنت وتميم يونس، وعدد من الضحايا والشهود ضد المتحرش الجنسي المتسلسل طبيب الأسنان اللي أنا تقدمت به إلى النيابة العامة والمتمثلة في مكتب سيادة النائب العام؟ وإيه التأخير دة كله؟ ودة معناه إيه؟ في حاجة بتحصل إحنا منعرفهاش؟".

وتابع "عباس": "هاقوم بالرد دون التعرض إلى محتوى التحقيق نفسه لأنه مازال في يقيني أن الاتهام محل تحقيق ولا يجوز الخوض في تفاصيله.. وهذا ما حدث: أولا: في تاريخ 3 سبتمبر 2020 قدمت أنا وتميم يونس ومجموعة أخرى ببلاغ رسمى إلى مكتب النائب العام عن طريق محامي قمنا بتوكيله جمعيًا ضد المتحرش الشهير وأسردنا فيه، كل على حدة، وقائع تحرش محددة الفعل والزمان والمكان".

استطرد "عباس": "في نفس ذات اليوم، ولم يمر أكثر من سويعات قليلة، حتى فوجئنا وتفاجأ المجتمع التي هزته تلك القضية، بقيام سيادة معالي النائب العام بالأمر بفتح التحقيق الفوري ونشر ذلك على صفحة سيادته الخاصة وصفحة النيابة العامة.. أما ثالثًا: بعد أقل من 72 ساعة من أمر فتح التحقيق، تم استدعائنا نحن الشاكيين جميعًا عن طريق المحامي للمثول أمام نيابة استئناف القاهرة بمبنى مكتب النائب العام للإدلاء بأقوالنا والتحقيق معنا وتقديم ما معنا من أدلة وقرائن".

وتابع "عباس": "عليه فقد مثلنا جميعا بصحبة المحامي في تمام الساعة التاسعة صباحًا كما حدد لنا عند مكتب النائب العام وقام عضويين نيابة رفييعين - شديدي الحرفية والخلق العالي- بالتحقيق المتواصل مع كل منا على انفراد وبالتدقيق في كل صغيرة وكبيرة بمثابرة وتمحيص مبهر.. وقد انتهى التحقيق المتواصل معنا في تمام منتصف الليل، أى جرى التحقيق معنا الـ16 ساعة متواصلة دون راحة".

وتابع "عباس" في كشف ما حدث: "رابعًا: خلال التحقيقات قمنا بتقديم شريحة إلكترونية تحتوي على فيديوهات جنسية يندى لها الجبين قام بها المتهم في عيادته مع ذكور آخرين، كما قدمت أنا عشرات من المكالمات المسجلة من ضحاياه ومايقرب من 140 شهادة صوتية ومكتوبة من حسابات موثقة وقدمنا رسائل مسجلة من محامي المتحرش يهدد الضحية بالسجن إن ماتقدم بهذه الفيديوهات.. وفي خلال التحقيق، قمنا كشاكيين وضحايا برفع دعوى تعويض مدني بملغ 100 ألف جنيه مبدئيا لكل منا ودفع الرسوم المقررة".

وفي النقطة الخامسة ذكر "عباس": "بعد مرور فترة طويلة من السكون قاربت الشهرين.. ونحن نعرف أن المتحرش حرا طليقا فطلبنا من المحامي الخاص بنا الذهاب إلى نيابة استئناف القاهرة للحصول على نسخة من التحقيقات، لكنه لم يوفق في ذلك ولا في الحصول على أي معلومة، ولا حتى معرفة إن كان قد تم التحقيق مع المتهم من عدمه فعاد خالي الوفاض".

واستطرد "عباس": "اليوم يكون قد مر على اتمام التحقيق معنا 70 يومًا وإلى الآن لم يتم القبض على الطبيب المتحرش وهو لم يغادر البلاد وقد شوهد في نادي الجزيرة عدة مرات في مبنى الشهر العقاري.. اتخذ هذا البيان فرصة للتأكيد على ثقتنا الكاملة في سيادة النائب العام والنيابة العامة.. كما أتقدم نيابة عني وعن باقي الشاكيين إلى معاليه.. والمعروف عنه الشفافية الكاملة.. بالتكرم بإصدار بيان توضيحي من سيادته.. أو من نيابة استئناف القاهرة.. حيث إننا ننتظر بفارغ الصبر إحالة النيابة أوراق التحقيق لنظرها أمام القضاء".

عباس أبوالحسن وتميم يونس يقدمان بلاغًا ضد طبيب شهيروكان كلا من الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس تقدما ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور "ب.س"، بتهمة التحرش بالرجال.

وكتب "عباس" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي"ب.س" طبيب الأسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".

ومن جانبه، أصدر الدكتور "ب.س"، طبيب الأسنان بيانًا، أكد فيه "أن هناك حملة مضللة لا تمت للواقع بصلة، هدفها التشهير به عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا".