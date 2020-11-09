لمجابهة كورونا.. رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات بني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة تفقدية، اليوم، بأعمال تطوير مستشفى الصدر، ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي، وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا.

وتفقد المحافظ مشروع تطوير المستشفى، الذي يتضمن إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سريرًا، بجانب تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سريرًا، ليصل إجمالى الأسِرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد محافظ بني سويف على تسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الأعمال قبل نهاية الشهر الجاري، حسب المتفق عليه بالجدول الزمني للتنفيذ، مشيرا إلى أهمية المستشفى والاستعداد الكامل للمنظومة الصحية، تحسبا لموجة ثانية من فيروس كورونا، ووجّه إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة والعمل بالروح التي سادت المنظومة خلال الموجة الأولى.

كما أكد محافظ بني سويف مواصلة لجنة المرور اليومي على جميع المستشفيات ضمن المنظومة الصحية لضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية، والتأكد من أن المخزون يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.