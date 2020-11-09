الإسكان الاجتماعي: يمكن استرداد مبلغ جدية الحجز في أي وقت

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إجراءات الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، يبدأ بشراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد المميكنة على مستوى المدن المطروح بها وحدات، وإذا كانت الشروط ملائمة بالنسبة للمواطن يدفع المقدم المطلوب، موضحة أن المحافظات التي لا يوجد بها طرح لوحدات إسكان لا يوجد بها كراسات شروط.

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة هاتفية مع قنة "TeN" الفضائية، اليوم الاثنين، أن المواطن بعد ذلك يستكمل الأوراق المطلوبة، ثم يودع مقدم جدية الحجز في مكتب البريد، لافتة إلى أن الأوراق المطلوبة هي: "الرقم القومي، والقيد العائلي بالنسبة للمتزوجين، وإيصال مرافق حديث، وأهم شيء شهادة الدخل".

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقديم يتم عبر موقع الصندوق الإلكتروني، بعد سداد جدية الحجز، ويمكن أن يسترد مبلغ جدية الحجز في أي وقت، وبعد إغلاق انتهاء فترة التقديم يدفع من وقع عليهم الاختيار أقساط ربع سنوية لحين استلام الوحدة بعد ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن البنوك تقدم تسهيلات في التمويل العقاري، ويقسط لمدة 20 سنة مع البنوك الممولة بفائدة متناقصة قيمتها 7%، وهذا دعم تقدمه الدولة ممثلة في وزارة المالية.

الجدير ذكره أن مكاتب البريد تستقبل المواطنين الراغبين في الحصول كراسات الشروط الجديدة، التي بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري في طرحها، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل، بحسب مصادر بالهيئة القومية للبريد.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، التي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترًا، و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن: "بدر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- 15 مايو- العاشر من رمضان- العبور الجديدة-السادات- المنيا الجديدة- ملوى الجديدة- أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة".