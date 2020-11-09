عادل خطاب: ننتظر اكتشاف "لقاح كورنا" مع بداية العام الجديد

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، إن جميع سلالات فيروس كورونا سريعة الانتشار في الموجة الثانية، وهو ما شهده العالم في الفترة الأخيرة، لكن الإصابات أخف في الحدة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "بعض المصابين تكون مناعتهم قوية ولا يشعرون بالأعراض، وبالتالي فإنهم عندما يذهبون إلى أماكن بها تجمعات فإنهم من الممكن أن يتسببوا في نقل العدوى إلى عدد كبير من الأشخاص".

وتابع أنه يجب تجنب كل التجمعات التي لا أهمية لها، وعند الاضطرار إلى التواجد في التجمعات يجب الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي: "ننتظر نهاية العام الجاري أو أول العام الجديد لاكتشاف اللقاح وهذا الأمر يعتبر طوق نجاة ينتظره العالم كله".

وأوضح أن ارتداء الكمامة يمنح الشخص فاعلية كبيرة على مستوى تجنب الإصابة بالفيروس تكاد تساوي التطعيم، ومن ثم لا يجب أن يتهاون المواطنون في مسألة ارتداء الكمامة: "في الفترة الأخيرة، أعلنت لجنة إدارة الأزمة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنبا للموجة الثانية، وبدأنا نسمع عن جامعات تفصل طلابها الذين لا يرتدون الكمامات، وهذا شيء ممتاز للغاية، وأي مصلحة حكومية أو جامعة أو مدرسة لا يرتدي فيها أي شخص الكمامة يجب ألا يدخلها، وأهيب بالمصلين ارتداء الكمامة، ومحدش يخش من غير الكمامة".